Depremin merkez üssü Pazarcık'ta deprem konutlarının inşası sürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7'lik depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından temeli atılan binaların yapımı sürüyor.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından TOKİ tarafından evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bağdınısağır Mahallesi'nde temelleri bir süre önce dökülüp katları gözükmeye başlayan konutlardaki çalışmalar, 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştiriliyor.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, gazetecilere, ilçede 4 bin kalıcı konut ve 1500 köy tipi evin yapımına başlandığını hatırlattı.

TOKİ çalışmalarının 7 gün 24 saat çalışma esasına göre sürdüğünü ifade eden Yılmazcan, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

İnşaatın hızla ilerlediğini belirten Yılmazcan, şunları kaydetti:

"Bağdınısağır Mahallesi'nde inşaatlar devam ediyor. İlçemizde TOKİ ilk etapta 4 bin kalıcı konutun planlamasını yaptı. Bunlardan 2 bin 650 kalıcı TOKİ konutlarının ihalesi gerçekleşti. Müteahhit firma, hızla çalışıyor. Hatta bu kalıcı TOKİ konutlarının kaba inşaatları da bitti. 7 aylık kısa bir süre içerisinde de inşallah bu konutlarımız mağdur depremzede hemşerilerimize teslim edilecek. Köy kalıcı deprem evlerine de gelince, ilçemizde 1500'e yakın kalıcı köy evi düşünülmektedir. Biliyorsunuz ki bizim Pazarcık'ta 84 tane mahallemiz var. Bu 1500 kalıcı köy deprem evlerinden 800 tanesinin ihalesi yapıldı. Hatta bunlarla beraber ihtiyaç olan mahallelerimize de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımız için 117 ahır yapılacak. Bu inşaatlarımız da hızla devam etmekte. 1 yıl içerisinde inşallah Pazarcık'ta kalıcı TOKİ ve köy deprem evlerimiz hemşerilerimizin hizmetlerine sunulacak."

Yılmazcan, depremzedelerin yaralarını sarmak için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini sözlerine ekledi.

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