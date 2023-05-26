Kahramanmaraş'ta hurda araçların bulunduğu alanda yangın çıktı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hurda araçların bulunduğu otoparkta çıkan yangın söndürüldü.

Kanuni Mahallesi Eczacı Aslan İspir Caddesi'nde hurda araçların bulunduğu otoparkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında 3 araç zarar gördü.

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