Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ve Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem nedeniyle telef olan 43 bin 618 küçükbaş hayvanın ayni dağıtımı için gerekli olan 341 milyon lira bütçe İl Tarım Müdürlüklerimizin hesaplarına 26 Mayıs Cuma günü yani dün itibarıyla aktarılmaya başlandı." dedi.

Kirişci, Dulkadiroğlu İlçesindeki Yedikuyular Kayak Merkezi'nin yanında bulunan hayvan otlatma merasında depremlerde hayvanlarını kaybeden çiftçilere hayvan dağıtım törenine katıldı.

Burada konuşan Kirişci, 4 Bakan Yardımcısı, 15 genel müdür, 46 il müdürü ile birlikte sahada 15 binin üzerinde çalışan ve 5 binin üzerinde iş makinesiyle vatandaşların yaralarının sarılması konusunda büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bölgede hasar tespit komisyonlarının çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Kirişci, "Bakanlımızca karşılayacağımız büyükbaş hayvan sayısı 5 bin 804'tür. Telef olan kanatlı hayvan sayısı 800 bin civarındadır. Hasar tespiti tamamlandığında bunları da inşallah karşılamış olacağız. Tespit ettiğimiz 26 bin civarında da arılı kovan söz konusudur." diye konuştu.

Deprem bölgesinde bütün çiftçilere 16 bin ton karşılıksız yem dağıtımı yapıldığını belirten Kirişci, bunun 3 bin 736 tonunun ise Kahramanmaraş'a yapıldığını ifade etti.

Deprem bölgesinde 161 bin ton süt toplandığını söyleyen Kirişci, mazot, gübre, yem bitkileri desteği, hayvancılık, su ürünleri ve diğer destekler olmak üzere 11 ilde 8,2 milyar liralık desteği üreticilere verdiklerini ifade etti.

- Balıkçı gemilerine bir defaya mahsus ödeme yapılacak

TARSİM sigortası yaptıran çiftçilerin hayvancılık alanını kapsayan hasar tazminatlarını ödemeye başladıklarını anlatan Kirişci, şunları söyledi:

"Afette zarar gören ev ve ahırları TOKİ tarafından birlikte planlayarak yapıyoruz. Adana ve Hatay'a kayıtlı denizde faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamına gemi başına 5 bin lirayla 60 bin lira arası tutarlarda bir defaya mahsus olmak üzere destek verileceğini belirtmek istiyorum. Adana, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'ya kayıtlı balıkçı gemileri için de 3 bin 500 lirayla 6 bin lira arasında bir defaya mahsus destek ödemesi yapacağımızı belirtmekte yarar var."

Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne kayıtlı ve yetiştirici belgesine sahip olanlara 6 Şubat ile 31 Aralık tarihleri arasında bir defaya mahsus destekleme ödemesinin yapılacağını aktaran Kirişci, "İşletmelere adet başına 20 kuruş balık yumurtası yardımı, adet başına 1 lira yavru balık yardımı kilogram başına 30 lira porsiyon balık yardımı ve adet başına 250 lira anaç balık yardımı ödemesi yapacağımızı belirtmek istiyorum." dedi.

Çiftçileri üretimden mahrum bırakmamak için işe koyulduklarını dile getiren Kirişci, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayımlanan kararname kapsamında, çiftçilerimizin telef olan hayvanlarını, Bakanlığımıza bağlı TİGEM işletmelerinden sağladığımız aynı ırktan hayvanlar ile bir defaya mahsus olmak üzere bedelsiz karşılayacağız inşallah. Bunun için telef olan hayvanların TÜRKVET adını verdiğimiz sisteme kaydının bulunması, il ve ilçe hasar tespit komisyonlarınca tespitinin yapılmış olması gerekiyor. Depremzede çiftçilerimizin telef olan hayvanları için ayrıca bir müracaatta bulunması gerekmemektedir."

Kirişci, hayvan dağıtımlarını gerekli barınma ve altyapıya sahip olanlardan başlanmak üzere tüm depremzede yetiştiricilerine Bakanlık koordinasyonunda yetiştirici ve üretici örgütleri aracılığıyla yapacaklarını ifade etti.

- 341 milyon lira hesaplara yatırılmaya başladı

İlk etapta küçükbaş hayvanları teslim edeceklerini, süreç içerisinde diğer hayvanların da teslimini gerçekleştireceklerini belirten Kirişci, şöyle devam etti:

"Bölgede hayvansal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için, bu ayni destekten yararlanan yetiştiricilerimizin, teslim aldıkları hayvanlarını 2 yıl süresince mücbir sebepler dışında sahip değişikliği mümkün olmayacağını bilmenizi isterim. Aksi takdirde hayvan bedeli geri alınacak. Depremzede çiftçinin vefatı halinde hayvanlar mirasçılarına verilecek. Aynı şartlar mirasçılar için de geçerli olacak. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ve Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem nedeniyle telef olan 43 bin 618 küçükbaş hayvanın ayni dağıtımı için gerekli olan 341 milyon lira bütçe İl Tarım Müdürlüklerimizin hesaplarına 26 Mayıs Cuma günü yani dün itibarıyla aktarılmaya başlandı."

Depremlerden etkilenen 10 ilde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da hayvancılığın sürdürülebilirliğinin kendileri için önemli olduğuna işaret eden Kirişci, "Depremin yaralarını kırsalda ne kadar hızlı sarabiliriz diye var gücümüzle çalışıyoruz. Kahramanmaraş'ta dağıtımına başlayacağımız 15 bin 345 küçükbaşın ilimiz ve bölgemiz için hayırlı ve bereketli olsun. Bu küçükbaşlar inşallah 2'şer 3'er kuzulayarak bölgede sektörün canlanmasına ve kuvvetlenmesine vesile olur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından depremzede üreticilere hayvanları dağıtıldı.

Bakan Kirişci, daha sonra hayvan dağıtım alanı yakınlarında ekmek pişiren kadınlarla bir araya geldi, 72 yaşındaki çiftçi Ali Balbaz'ın söylediği türküyü dinledi.

Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, çiftçiler ve ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta hurda araçların bulunduğu alanda yangın çıktı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta hurda araçların bulunduğu alanda ...
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara bisiklet dağıtıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara bisiklet ...
Depremin merkez üssü Pazarcık'ta deprem konutlarının inşası sürüyor
YEREL HABERLER Depremin merkez üssü Pazarcık'ta deprem konutlarının ...
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'taki deprem konutlarını inceledi:
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'taki deprem konutlarını ...
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'taki "Teşekkür Buluşması"nda konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'taki ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Nurhak ilçesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Nurhak ilçesini ...
Kazada ölen sağlıkçı ve kızı yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada ölen sağlıkçı ve kızı yan yana toprağa verildi
Kahramanmaraş'taki "+1 Sokağı" down sendromlulara ve ailelerine sıcak yuva oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki "+1 Sokağı" down sendromlulara ve ...
Kahramanmaraş'ta psikososyal destek sağlanan kişi sayısı 500 bini aştı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta psikososyal destek sağlanan kişi ...
Kahramanmaraş'ta kaçak silah operasyonu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kaçak silah operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.