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Bakan Kirişci, Kahramanmaraş’taki deprem konutlarının örnek dairesini gezdi:

AA

Bakan Kirişci, Kahramanmaraş’taki deprem konutlarının örnek dairesini gezdi:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Gerek konutlar gerekse köy evlerinin 1 yıllık süre zarfında vatandaşlarımıza teslimi gerçekleştirilmiş olacak." dedi.

Kirişci, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde TOKİ'nin yapımı devam eden deprem konutlarındaki örnek dairesini gezdi.

Burada konuşan Kirişçi, depremlerin ardından 111 gün geçtiğini ve deprem konutlarının hızla yapımının sürdüğünü söyledi.

Yapımı tamamlanan örnek daireyi gezdiklerini anlatan Kirişci, şunları söyledi:

"Kısa sürede geri kalanlarının da bu şekilde tamamlanacağını biliyoruz. İnşaatın yapım süresi 300 gün olarak belirlenmiş durumda. Allah'ın izniyle 2023 bitmeden vatandaşlarımızın bu konutlara yerleştirilmesi anlamına geliyor. İnşaat sektöründe geldiğimiz noktayı gösteriyor. Türkiye'nin iş yapma kabiliyetini, organizasyon kabiliyetini bu süreçlerin ne kadar hızlandırabileceğini açık seçik ortaya koyuyor."

Konutları incelemeden önce konteyner kent alanında inceleme yaptıklarını aktaran Kirişci, iki tarafta da hizmetlerin devam ettiğini belirtti.

Kirişci, şöyle devam etti:

"Orada da 1300 konteynerin yerleştirildiğini, 900'ünün tesliminin yapıldığını, 100 ailenin de kendi konteynerlerine geçtiğini gördük. Bir taraftan konteyner kentlerimizin inşası ve ihyası devam ederken bir taraftan da vatandaşlarımıza taahhüt ettiğimiz asli son iş olan kalıcı konutlar. Kalıcı konutlarla ilgili de hepimizin bildiği gibi Türkiye genelinde 456 bin 770 konut şimdilik planlandı. 143 bin 270 de köy evinin yapımı plan çerçevesinde inşa edilecek. Kahramanmaraş'ımıza baktığımızda da 456 bin 770 konutun 72 bin 257'si memleketimizde yapılıyor olacak. 143 bin 270 köy konutundan da 30 bin 310'u memleketimiz de inşa edilecek. Gerek konutlar gerekse köy evlerinin 1 yıllık süre zarfında vatandaşlarımıza teslimi gerçekleştirilmiş olacak."

Köy evleri, kalıcı konutlar, iş yerleri ve küçük sanayi sitelerinin inşasının devam ettiğini dile getiren Kirişci, ihalesi tamamlanan yapıların inşaatına başlandığını ifade etti.

Depremlerin üzerinden 111 gün geçmesine rağmen kalıcı konutların konuşulduğuna işaret eden Kirişci, şöyle devam etti:

"Bayramın 2. günü de Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Özbek Mahallesi'nde sembolik de olsa köy evlerini vatandaşlarımıza verdik. Vatandaşlarımız adeta villa tarzında evlerinde yaşadıklarını gördük. İnşallah bu 632 konutun bir kısmı 3+1 bir kısmı da 2+1 olacak. Biraz önce gezdik, inşaat kalitesi son derece iyi. Depremde de yan tarafta da birinci etap var orada da hasar olmadığını biliyoruz. Böyle bir inşaat kalitesiyle inşallah Türkiye genelinde kentsel dönüşüm yine TOKİ aktif görev alarak memleketimizin bir daha bu afetleri yaşayacak olsa bile bu binalar dimdik ayakta kalacak."

Kirişci, daha sonra yapımı devam eden kalıcı konutlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarete, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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