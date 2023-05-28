Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta oyunu kullandı:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, milletin büyük bir olgunlukla her türlü fitneden, her türlü fesattan, provokasyondan uzak vakurla kendine yakışan bir tarzla tıpkı 14 Mayıs'ta olduğu gibi sandıklara gidip oylarını kullandığını belirtti.

Kirişci, memleketi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Şehit İdare Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 2208 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Çocukluk arkadaşlarıyla karşılaşan Kirişci, oy kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devleti, milletinin güçlü bir demokrasisi, ciddi bir seçim kültürü olduğunu, milletin demokrasi ve sandıktan yana olan tercihinden vazgeçmediğini söyledi.

Kirişci, dünyada seçimlere yüzde 85-90 katılım oranının Türkiye dışında başka bir ülkede olmadığını, gelişmiş ülkelerde bile seçime katılım oranlarının çok düşük olduğunu dile getirdi.

14 Mayıs'ta sandığa gidildiğini hatırlatan Kirişci, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 50 artı 1 şartı nedeniyle geride kaldı ama 4 adayın yarıştığı bir seçim de doğal olarak 2. tura kalmış oldu. Artık burada 50 artı 1 esas olacak. Bu akşam sandıklar kapanıp daha sonra da sayımlar yapıldığında millet iradesi tecelli etmiş olacak. Ülkenin 13. cumhurbaşkanı ve Türkiye Yüzyılı'nın da yeni cumhurbaşkanı çünkü 29 Ekim 1923'ten bugüne 100 yıl geçmiş olacak, 29 Ekim 2023'ten itibaren yeni bir yüzyıl başlamış olacak, bu da bizim açımızdan oldukça önemli, millet adına, devlet adına.

Milletimiz büyük bir olgunlukla her türlü fitneden, her türlü fesattan, provokasyondan uzak gayet vakurla kendine yakışan bir tarzla tıpkı 14 Mayıs'ta olduğu gibi sandıklara gidiyor, oylarını kullanıyor. Daha sonra da akşamını bekliyor ve seçim sandıkları açıldıktan sonra da oradaki millet iradesine hep birlikte saygı duyuyoruz. İnşallah bu akşam da böyle olacak. Kahramanmaraş'ın inşallah daha yüksek katılımla Türkiye'ye örnek olacak bir millet iradesini ortaya koyması en büyük dileğimizdir, arzumuzdur. Hayırlı, uğurlu olsun."

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