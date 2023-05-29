Kahramanmaraş'ta afetzede öğrencilere yönelik "Birlikte Başaracağız" semineri düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi tarafından, sınavlara girecek afetzede öğrencilere yönelik "Birlikte Başaracağız" semineri gerçekleştirildi.

Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde "Gri Koç" adıyla tanınan Gökhan Müftüoğlu'nun katılımıyla seminer düzenlendi.

Seminerde sınavlara girecek öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmalarının yanı sıra hedefleri konusunda yönlendirici başlıklar ele alındı.

Müftüoğlu, öğrencilere sınava hazırlık süreci, zamanın verimli değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programda gazetecilere, etkinliğin ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirildiğini söyledi.

Etkinliğe gösterilen ilginin sevindirici olduğunu anlatan Güngör, "Burada sınava nasıl hazırlanılır, sınav atmosferi nasıl, bu konuda bir söyleyişi yapıyoruz. Tüm gençlerimizin depremden sonraki süreçte okullarıyla biraz tabii ki irtibatları koptu. Yeniden tabii eğitim öğretim başladı. Bunlarda gençlerimizle belki bazı alışma süreci yaşamış olabilir. Hem bunun motivasyonu hem de sınavlara hazırlanmayla ilgili bir motivasyon açısından programın da önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Güngör, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile her yıl deneme programları ve sınavları yaptıklarını anımsatarak, bu tür etkinliklerin öğrencilerin moral ve motivasyonuna ciddi anlamda katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

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