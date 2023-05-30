Afşin'de ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binaların kontrollü yıkımına başlandı.

İlçe merkezi ile kırsal mahallelerde yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalar, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kaymakamlık ve ilçe belediyesi koordinasyonunda yüklenici firmalar tarafından yıkılıyor.

Güvenlik güçleri, yıkım yapılan alanlarda önlem aldı.

Ağır hasarlı 2 bin 85 binanın bulunduğu ilçe merkezinde, yıkımların 2 ayık süreçte tamamlanması hedefleniyor.

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