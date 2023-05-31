Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ile Dulkadiroğlu ilçelerinde acil yıkım kararı olan binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan depremlerde yıkılan ya da yıkım kararı verilen binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce yürütülüyor.

Onikişubat ilçesi Abdülhamit Han Mahallesi Katip Çelebi Caddesi'nde bulunan Rabia Sitesi'ndeki hasarlı 12 katlı bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

AA ekiplerince havadan dron ile görüntülenen yıkım çalışmaları sırasında çöken bina, yanındaki 7 katlı binaya zarar verdi.

Zarar gören apartmanın dış duvarlarının bir kısmı yıkılırken binanın giriş kısmı ise kapandı.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen bazı bina sakinlerinin fenalaştığı görüldü.

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