Kahramanmaraş'ta depremzede öğrencilerin resimleri sergilendi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, çadır ve konteyner kentlerde öğrencilerin yaptıkları resimler sergilendi.



Kısıtlı imkanlarla yaklaşık 2 ayda yapılan ve Yıldızkent Şehit Şeref Ortaokulu koridorlarında sergilenen resimler açık artırmayla satışa sunuldu.

Depremzede öğrencilerin yaptığı resimlerden elde edilecek gelirin, afetzede akranları için kullanılacağı belirtilirken sergiyi ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çelik, AA muhabirine, resimleri 5 ve 8. sınıf öğrencilerinin çizdiğini söyledi.

Eserlerin çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzede öğrencilerin emekleri sonucu ortaya çıktığını belirten Çelik, "Amacımız çocukları sürecin içerisine dahil etmek, onları bulundukları zor şartlardan ve zor ortamlardan bir parça olsun uzaklaştırabilmekti. Bu yüzden bütün öğrencilerimizi bu sürece katmaya çalıştık." diye konuştu.



Görsel sanatlar öğretmeni Sümeyye Akben, depremden 20 gün sonra çocukların yaşadığı korkuları ve stresleri biraz azaltabilmek adına öğrencilerle birlikte çadırlarda çalışmalara başladıklarını söyledi.

Öğrencilerden Fatma Sena Yalçınkaya bu resimleri kısıtlı imkanlar içerisinde çadırda yaptığını anlattı.

Meryem Azra Yalçınkaya, resim yapmanın stresini azalttığını ve kendisine moral olduğunu belirterek, resimle uğraşmanın kendisine çok iyi geldiğini dile getirdi.



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