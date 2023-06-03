GÜNCELLEME 3 - Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve 10 Mayıs'ta yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangın söndürüldü.

Yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nin Baca Gazı Arıtma Sistemi'nde (FGD) bakım onarım sırasında yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile 3 yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AA muhabirine, olay yerine hızlıca geldiklerini, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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