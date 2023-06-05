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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afşin'de deprem konutları yükseliyor

AA

Afşin'de deprem konutları yükseliyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapılan kalıcı konutların inşası devam ediyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan ve ağır hasar alan afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, TOKİ tarafından 1091 konutun yapılacağı alanda incelemede bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Güven, deprem sonrası normalleşmenin en hızlı gerçekleştirildiği ilçe olacaklarını söyledi.

Depremden önce Afşin'in gelecek 50 yılını planladıklarını ifade eden Güven, şöyle konuştu:

"Hava sirkülasyonunun olduğu, termik santrallerin zararlı etkilerinin rastlanmadığı sağlam zeminli bu alanda imar çalışmalarımızı tamamlamıştık. Gelecek nesillerimizin daha güvenli ve temiz havası olan bir bölgede yaşamasını istemiştik. Depremle birlikte TOKİ konutlarına yer tahsisi çok hızlı oldu ve kalıcı konutların başlandığı ilk ilçelerden biri Afşin oldu. Bugün itibarıyla 3 ayrı yerde 3 binin üzerinde kalıcı konut yapımı devam ediyor. 1500 konutun yapılacağı alanın ihalesi de önümüzdeki günlerde yapılacak. Dolayısıyla deprem sonrası normalleşmeyi en hızlı gerçekleştiren şehir olacağız."

İlçede depreme dayanıklı şehir konsepti imar tadilatının değerlendirildiğini aktaran Güven, projenin onaylanmasının ardından vatandaşlara da kendi arazilerinde inşaat yapma izninin verileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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