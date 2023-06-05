Kahramanmaraş'ta toplu taşımada ücretli sisteme geçildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sonrası ücretsiz olan toplu taşıma, 106 günün ardından normale döndü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere, vatandaşların toplu taşıma ihtiyacını karşılamak adına 20 Şubat itibarıyla ücretsiz olan uygulamanın bugün itibarıyla sona erdiğini söyledi.

Ulaşımda sağlanan desteğin 60 milyon lirayı aştığını aktaran Güngör, bu süre içerisinde toplu taşıma araçlarına 5 milyon binişin gerçekleştirildiğini belirtti.

Güngör, UKOME kararıyla bugünden itibaren ücretli tarifeye geçildiğini, fiyatların düşük tutulması için toplu taşımada oluşan maliyetin yüzde 75’inin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını ifade ederek, "Her alanda hızlı bir şekilde yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Depremden bu yana toplu taşıma hizmetimiz ücretsiz olarak devam etti. 6 Şubat’tan bugüne kadar toplu taşıma esnafımızı mağdur etmemek için 60 milyon lirayı aşan bir destek verdik ve toplu taşıma hizmetini de ücretsiz sunduk. Bu süre içerisinde toplu taşıma araçlarına 5 milyonun üzerinde biniş gerçekleşti. Bu rakama bakıldığında yaklaşık 25 milyon lira tutarındaki bilet ücreti, toplu taşıma kullanan vatandaşlarımızdan alınmamış oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak hem esnafımıza hem de vatandaşımıza destek olduk, destek olmaya da devam edeceğiz." dedi.





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