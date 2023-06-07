Kahramanmaraş'ta depremzede öğretmen ve öğrencilerin çizdiği resimlerden oluşan eserler sergilendi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin Özel Eğitim Uygulama Okulları öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi törenle açıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma neden olduğu Afşin Belediyesinin hizmet binasının bulunduğu alanda, Görsel Sanatlar öğretmeni Serpil Donbaloğlu rehberliğinde hazırlanan yağlı boya resimler beğeniye sunuldu.

Serginin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, sanat ekinliğine emeği geçenlere teşekkür etti.



Görsel Sanatlar öğretmeni Serpil Donbaloğlu da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Afşin ilçesinde sanat etkinliklerinin hayata geçirilmesinin önemine değinerek, amaçlarının halen bir şeyleri başarabilmenin ve üretebilmenin mümkün olabildiğini gösterebilmek olduğunu dile getirdi.



Açılışa, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Gümüş, öğrenciler ve öğretmeler ile ilgililer katıldı.



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