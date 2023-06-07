Depremzede üniversiteli öğrencilere "Moral ve Psikoteknik Destek Etkinliği"

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Dulkadiroğlu Belediyesi ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) iş birliğinde depremden etkilenen öğrenciler için “Moral ve Psikoteknik Destek Etkinliği" düzenlendi.



Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Macera Parkı’nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen depremzede öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla ilk defa bir araya gelerek macera parkurunda çeşitli ekstrem aktiviteler gerçekleştirdi.



Heyecan parkına ilk defa geldiğini söyleyen Sosyal Hizmetler Bölüm Öğrencisi Aleyna Kaya, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Esma Sarıyer de etkinliğin psikolojik açıdan çok güzel olduğunu söyleyerek sınıf arkadaşlarıyla birlikte depremden sonra çok güzel bir vakit geçirme fırsatını yakaladıklarını belirtti.



Depremin üzerinden 4 ay geçtiğini hatırlatan Rektör Prof. Dr. İsmail Bakan, yeni kurulan bir üniversite olduklarını belirterek depremde yaptıkları çalışmaları anlattı.



Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da Kahramanmaraş kent merkezi ve ilçelerini yeniden ayağa kaldırmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

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