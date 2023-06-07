Gaziantep'te tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İslahiye İlçesi Karasu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili tarlada yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının çıktığı bölgeye, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden bir yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

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