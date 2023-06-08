"Maraş samsası" coğrafi işaret belgesi aldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerinden "Maraş samsası" coğrafi işaretle tescillendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentteki yöresel lezzet ve el sanatlarının koruma altına alınması için yapılan tescil başvurularının sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda kentin önemli lezzetlerinden "Maraş samsası"nın tescillenmesi için Sütçü İmam Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil başvurusu yapıldığı dile getirilen açıklamada, ürünün, yapılan incelemelerin ardından coğrafi işaretle tescillendiği kaydedildi.

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