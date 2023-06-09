Orman Genel Müdürlüğünün "Yeşil vatan tırı" Kahramanmaraş'ta

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Orman Genel Müdürlüğünce, çocukları ormanlar hakkında bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan "Yeşil Vatan" tırı, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çocuklarla buluşturuldu.



Baykar Konteyner Kent'teki etkinlikte, tırdaki led ekrandan çocuklara sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. 5D sinema teknolojisiyle ormanlar hakkında çizgi film izlettirildi, çeşitli oyun ve aktiviteler yaptırıldı.



Konteyner kentte yaşayan depremzede çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker de dağıtıldı.



Etkinlik sorumlusu Demet Ünal, depremzede çocuklarla çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Ünal, "Orman Genel Müdürlüğüne ait sinevizyon tırımızla birlikte çocuklarımızla 5D sinema teknolojisiyle film izledik. Daha sonra çocuklarımıza balonlar, pamuk şeker ve mısır patlatarak eğlendirmeye çalıştık." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.