Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan blokların yıkımı tamamlandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan blokların yıkımı tamamlandı.

​​​​​​​Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı'ndaki 22 bloktan oluşan Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan son bloğun yıkımı da kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

Polis ve belediye ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi aldı.

Enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınırken, sitedeki ayakta kalan bloklarında yıkımı tamamlanmış oldu.

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