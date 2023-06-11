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Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler anıldı

AA

Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler anıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için kentte anma programı düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneğinden (AGD) yapılan yazılı açıklamaya göre, AGD ve Milli Gençlik Vakfı tarafından her yıl yapılan İstanbul'un fetih programları, bu yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremler dolayısıyla Kahramanmaraş'ta "İstanbul'un Fethi ve Deprem Şehitlerini Anma Programı" olarak gerçekleştirildi.

Erzurumluoğlu Camisi'inde düzenlenen etkinlikte sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunurken afette hayatını kaybedenler için dua edildi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı programın ardından kentteki mezarlık ve çadır kentler ziyaret edildi.

AGD Genel Başkanı Salih Turhan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin üzerinden yaklaşık 4 ay geçtiğini hatırlattı.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı temennisinde bulunan Turhan, "İlk günden itibaren yardıma koşan tüm insanlarımızdan ve sivil toplum kuruluşlarımızdan Allah razı olsun. Allah'ın izniyle burada olmaya devam edeceğiz. Yaraları sarmaya kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bölgeye dikkat çekerek dikkatlerden kaçmasına ve gündemden düşmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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