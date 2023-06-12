Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Mutiwzuka, EXPO 2023 için Kahramanmaraş'ta:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Mutiwzuka, EXPO 2023 için Kahramanmaraş'ta:

AA

Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Mutiwzuka, EXPO 2023 için Kahramanmaraş'ta:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwzuka, beraberinde Zimbabve Ekonomi Müsteşarı Barbara Mukoki ve Büyükelçiliği Politik Danışmanı Kuda Manganga ile EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu.

Sosyal, kültürel ve ekonomik kazanımları bakımından 6 Şubat depremlerinin ardından daha da anlam kazanan Uluslararası EXPO 2023, 12 Ağustos'ta kapılarını açmaya hazırlanırken katılımcı ülkeler kente gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Mutiwzuka ve beraberindeki heyet, kentteki ziyaretleri kapsamında ilk olarak Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'i makamında ziyaret etti.

Mahçiçek'e taziyelerini ileten Mutiwzuka, daha sonra EXPO 2023 rekreasyon alanına geçerek ülkesi adına kurulan bahçedeki çalışmaları inceledi.

Burada Mahçiçek'ten bilgi alan Büyükelçi Mutiwzuka ve beraberindekiler, ardından EXPO 2023 tanıtım filmini izledi.

Daha sonra Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret eden Zimbabve heyeti, ardından ekonomik iş birliğinin artırılması ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret etti.

Mahçiçek, gazetecilere, 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli ciddi bir felaket yaşandığını ve binlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Devletin çabası ve dost ülkelerin desteğiyle yaşanan sıkıntılı günleri aşmaya gayret ettiklerini aktaran Mahçiçek, depremi yaşayan 11 il içerisinde Kahramanmaraş'ın hızlı toparlandığına dikkati çekti.

Mahçiçek, 35 ülkenin katılımıyla EXPO 2023'ün Kahramanmaraş'a uluslararası düzeyde değer katacağına inandığını belirterek, şunları söyledi:

"Büyükelçimizle beraber bugün EXPO 2023'le ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Kendilerine deprem felaketinden sonra şehrimizin yeniden rehabilite edilmesi ve sosyal hayatının canlandırılması açısından EXPO 2023'ün önemli olduğunu ve 12 Ağustos'ta açılacağını ifade ettik. Ayrıca kendileriyle EXPO 2023 Sergi Alanı'mızdaki çalışmaları yerinde gördük ve sonrasında ise Ticaret ve Sanayi Odamızı ziyaret ettik. Karşılıklı olarak iş birliğimizi ve çalışmaları nasıl çok daha iyi hale getiririz diye istişarelerde bulunduk. Bu çalışmalarda Cumhurbaşkanımızın atadığı Büyükelçimiz Erdoğan Kök'ün de büyük katkısı var. Ülkelerin EXPO 2023'e katılım noktasında çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."

Büyükelçi Mutiwzuka da deprem felaketinde hayatını kaybedenlere taziye dileklerini ilettiklerini söyledi.

Zimbabve olarak Kahramanmaraş'ın yanında olduklarını vurgulayan Mutiwzuka, şunları kaydetti:

"Büyük doğal afetten sonra insanlarınızın bu kadar büyük bir tevekkül içerisinde kalmasını hayranlıkla karşılıyorum. Depremden etkilenen şehirlerin yeniden inşası noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan net bir şekilde ifadelerini belirtmiştir. Bu güzel şehrinize ziyaretimizin amacı da hem şehrinizi görmek hem de yeniden yapılanma sürecinden haberdar olmak. Şehrinizin yeniden inşasıyla alakalı Zimbabve olarak devletimiz ve insanlarımız bütün desteklerini sunmaya hazırlar. Bu nedenle desteğinizi göstermek adına somut adımlar nasıl atılmalıdır diye burada toplanmış bulunuyoruz. EXPO 2023'te yer almamız da bu desteklerimizden biri olarak görülebilir. EXPO sürecinde şirketlerimiz ve hükümet yetkililerimiz burada bulunarak desteklerini sunacaktır. Bu vesileyle Türkiye'deki şirketlerle ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi umut ediyoruz. Özellikle deprem acılarının dindirilmesi için tüm varlığımızı sizler için seferber edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler anıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler anıldı
Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan blokların yıkımı tamamlandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan ...
Kahramanmaraş'ta sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta sokak hayvanlarına mama desteği
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta AFAD Koordinasyon Merkezi toplantısına katıldı:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta AFAD ...
Bakan Yerlikaya: Soruşturmayla gerçek ve hakikatin ne olduğu ortaya çıkacak (3)
YEREL HABERLER Bakan Yerlikaya: Soruşturmayla gerçek ve hakikatin ne ...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ...
Bakan Göktaş: Deprem bölgesinde yapacak çok işimiz var
YEREL HABERLER Bakan Göktaş: Deprem bölgesinde yapacak çok işimiz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.