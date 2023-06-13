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Turizm ve gastronomi yazarları, UNESCO listesindeki Eshab-ı Kehf'i ziyaret etti

AA

Turizm ve gastronomi yazarları, UNESCO listesindeki Eshab-ı Kehf'i ziyaret etti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Turizm ve gastronomi yazarları, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni ziyaret etti.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, turizm ve gastronomi yazarlarını külliyede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bölgenin, turizm güzergahlarından biri olacağına inandığını kaydeden Güven, "İlçemizde bulunan Mağaragözü, Ayrandede, daha sonra da Hacettepe Üniversitesi ile yaptığımız Türkiye'nin ilk arı evine gideceğiz. Günübirlik turlar için ideal ve kapsamlı bir gezi oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Turizm Gazetesi Editörü ve Yazarı Fehmi Köfteoğlu, Türkiye'de tarihi ve turistik anlamda çok sayıda mekan olduğunu belirtti.

UNESCO listesine girmiş Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin de bu önemli değerlerden biri olduğunu vurgulayan Köfteoğlu, şöyle konuştu:

"Burayı gördüğümüzde bile 'Biz bunları bilmiyorduk.' diyorsak bu bizim ayıbımız. Evet. Niye bilmiyorsunuz? Buradaki insanların bile bunun farkında olmaması ciddi bir sıkıntı. UNESCO fırsatını da kullanarak bu eserleri tanıtmak gerekir. Afşin deyince ilk olarak termik santral akla geliyor. Baraj akla geliyor, tarım akla geliyor. Eshab-ı Kehf'i çok kimse bilmez. Bazı semboller çok önemlidir. Eshab-ı Kehf de onlardan biri."

Tur Operatörleri Platformu Dönem Sözcüsü Cem Polatoğlu da depremin ardından Kahramanmaraş dahil 11 ilde turizm anlamında boşluk oluştuğunu ifade etti.

Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer olduğunu belirten Polatoğlu, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş, güzel bir turizm bölgesidir. Acaba ne yapılabilir? Bunu incelemek amacıyla turizm ve gastronomi yazarlarımızla bölgeye geldik. Özellikle gastronomi olarak çok değerli bir bölge. Daha evvel tatmadığımız Kahramanmaraş gastronomisini deniyoruz. Bu deneyimleri daha sonra buraya gelecek müşterilere deneyimletmek istiyoruz. Olumlu bir gezi oluyor. Eshab-ı Keyf'i ayakta ve depremden etkilenmediğini görmek sevindirici. Burası gezilmesi gereken 3, 4 ana yerlerden biri. Aynı zamanda hem Müslüman alemi için hem Hristiyan alemi için kutsal bir yer. Hem yerli gruplarımız hem de yabancı gruplarımız için çok önemli bir bölge.”

Gastronomi yazarı Talip Bayram ise İslam tarihinde çok önemli yeri olan Eshab-ı Kehf'i gördüğünde çok etkilendiğini söyledi.

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