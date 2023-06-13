KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, depremzede kadın işverenlere hibe desteği projesinin tanıtımı yapıldı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) öncülüğünde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) destekleriyle Kahramanmaraş Ticaret Borsası’nda düzenlenen toplantıya 150 depremzede kadın işveren katıldı.

Proje kapsamında, işletmesi zarara uğrayan veya depremden dolayı mağduriyet yaşayan işveren kadınlara toplam 500 bin dolar yardımda bulunulacak.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, kentin depremlerden çok olumsuz etkilendiğini, sadece evlerin ve konutların değil iş yerlerinin de çok hasar gördüğünü anlattı.



UNDP olarak depremin hemen ardından sahada olduklarını belirten Vinton, şöyle konuştu:



"Depremin maliyeti çok büyük, çok büyük bir depremdi. Bizim hepsini karşılayacak bir durumumuz yok ama sorunların çözülmesi adına elimizden geldiği kadar katkıda bulunduk. BM ajanslarına yaptıkları yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Proje kapsamında çok güzel bir ortak seçtiğimize inanıyoruz. Bu da Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası. Onlarla birlikte güzel bir katkıda bulunacağız. Göreceli olarak da elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde bu hibe programını başlattık. Depremden sonra böyle bir alanda başlattığımız ilk hibe programı. İlk olarak Kahramanmaraş'ta başlattık. İnşallah bu başarılı olacak, güzel bir örnek olacak. Daha sonra başka illerde ölçeği daha da arttırarak bu ve başka projeleri de uygulamaya gayret edeceğiz."

KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz de 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta büyük bir afetin meydana geldiğini belirterek, UNDP'in kadın işverenlerin iş yerlerinde uğramış oldukları kayıplara bir nebze katkıda bulunmak için 500 bin dolar destekte bulunacağını dile getirdi.

Projeyi çok önemli gördüğünü ifade eden Öksüz, "Hanımlara iş hayatında gittikçe daha önem veren bir Türkiye var. Hepimiz bunu destekliyoruz. Şehrimizin daha gelişmeye ihtiyacı var. Burada kadınlarımızın daha çok desteğine ihtiyacımız var." dedi.

KMTSO Başkanvekili Hikmet Gümüşer ise Kahramanmaraş'ın ticari olarak depremlerden en çok etkilenen illerden biri olduğuna dikkati çekti.

Oda olarak kentin kalkınması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Gümüşer, projenin detayları hakkında kadın işverenleri bilgilendirdi.













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