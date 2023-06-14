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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde köy tipi afet konutlarının yapımı sürüyor

AA

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde köy tipi afet konutlarının yapımı sürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI/GÖKHAN ÇALI - 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, en fazla yıkımın yaşandığı yerlerden biri olan Türkoğlu ilçesinde tek katlı köy tipi kalıcı afet konutlarının yapımı sürüyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alan afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılaması için çalışmalar devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde Türkoğlu ilçesinde kırsal dönüşümün örneği olarak tasarlanan köy tipi kalıcı afet konutlarından 55'inin Kurban Bayramı öncesinde hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AA muhabirine, depremlerin ilçede büyük yıkıma neden olduğunu, yıkılan binalara bakıldığında zemin konusunda ciddi sıkıntılar gözlemlediklerini söyledi.

Sert zeminin bulunması ve konutların güvenli olması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD tarafından zemin etüdü ve sondajlama gibi birçok tetkikin titizlikle yapıldığını belirten Okumuş, kalıcı köy tipi konutların yöresel mimariye uygun şekilde inşa edildiğini kaydetti. Okumuş, konutların kış gelmeden hak sahiplerine teslim edilmesi için 7/24 esasına göre çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Normal bir köy konutuna 3 ila 5 ton aralığında demir kullanıldığını ifade eden Okumuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada 125 metrekare brüt, net 98 metrekarelik bir evde kullanılan demir 19 ton. 3-5 kolonu olan binalardan yaklaşık 22 kolonu olan ve içinde 19 ton demiriyle beraber C 30 betonun kullanıldığı çok sağlam binalar teslim ediliyor. Tabii burada önemli olan başlamaktan ziyade bitirmek. Depremin üzerinden 4 ay geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilk günden itibaren bizim 44 mahallede 7 bin 200 konutun projelendirmeleri bitirildi. Yüzde 75'inin de ihalesi yapıldı. Kışa kadar inşallah yüzde 75 oranında hemşehrimizi bu konutlara yerleştireceğiz. En geç de 1 yıl içinde tamamı geçecek. Bu söylemde değil, sahada biz varız, sahada müteahhitler var, sahada bakanlık görevlileri var, burada bir emek ve gayret var, Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Kurban Bayramı'na kadar 55 köy evi daha teslim edilecek."

- "Kısa zaman içinde depremzedelerimizi bu konutlara yerleştireceğiz"

Her ay ortalama 150 civarında binanın inşasının tamamlandığı bilgisini veren Okumuş, "Kış gelmeden değerli depremzedelerimizi bu konutlara yerleştirdiğimiz zaman daha mutlu olacağız. Buradaki çalışmalar 3 vardiya, 24 saat esaslı. Buraya her geldiğimde yeni kır evlerinin yapıldığını görüyorum. Yani her gün geldiğimizde kiminin duvarı örülüyor kiminin çatısı yapılıyor kiminin temelleri atılıyor. Yani bu hızla gittiğinde ki gidiyor inşallah kısa zaman içinde depremzedelerimizi bu konutlara yerleştireceğiz." diye konuştu.

Konutu teslim edilen depremzede Hatice Çabucak da çok duygulandığını söyledi.

Evlerde eşyalar başta olmak üzere her türlü ayrıntının düşünüldüğünü belirten Çabucak, "Cumhurbaşkanımız bize bu güzel evleri yaptı. İçerisine her şeyi döşedi. Biz çok mağdurduk, bu zor günümüzde herkes yanımızda oldu. Allah devletimizden razı olsun. Bu zor günümüzde bize bir mutlu yuva verdiler." ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Çabucak, depremde annesinin göçük altında kalarak hayatını kaybettiğini ve süreci çok zor atlattığını anlattı.

Mustafa Çabucak da başlarını sokabilecekleri sıcak bir yuvaya kavuştuklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere duacı olduklarını dile getirdi.

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