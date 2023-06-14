Kahramanmaraş'ta 3 bin 591 geçici iş yeri teslim edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta 3 bin 591 geçici iş yeri teslim edildi

AA

Kahramanmaraş'ta 3 bin 591 geçici iş yeri teslim edildi

​​​​​​​KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat'taki depremlerin ardından kent için planlanan 4 bin 55 geçici iş yerinin 3 bin 591'inin tamamlanarak teslim edildiğini belirtti.

Dulkadiroğlu ilçesinde ekonomik hayatın normale dönmesi için yapılan çalışmalar kapsamında inşa edilen "Konteyner Çarşı" alanlarında yapımı tamamlanan iş yerlerinin kuraları çekildi.

İlçede, AFAD koordinasyonunda inşa edilen 16 geçici iş yerinin tahsisi için Divanlı Mahalle Muhtarlığı'nda gerçekleştirilen kura çekiminde 16 esnaf, geçici çarşıda iş yeri sahibi olmaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, deprem sonrası hayatın normale dönmesi için yoğun gayret gösterdiklerini, AFAD ve kardeş belediyelerin de destekleriyle şehre yeni geçici esnaf çarşıları kazandırmaya devam edeceklerini anlattı.

Güngör, şunları kaydetti:

"Bir yandan geçici barınma merkezlerinin kurulumu sürerken bir yandan da kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası devam ediyor. Süreçler sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Esnafımızı rahatlatmak için ilimiz genelinde planlanan 4 bin 55 geçici iş yerinin 3 bin 591 adedi tamamlandı ve teslim edildi. Şehir merkezimizde 2 bin 436 geçici iş yeri planlandı, bunun 2 bin 222'si bitirildi ve hizmete sunuldu. Burada hedefimizi tamamlama oranımız yüzde 91. AFAD ve kardeş belediyelerimizin de destekleriyle bu süreci yürütüyoruz. Geçici iş yerlerinde esnaflarımızın faaliyetlerini sürdürmesi bizlere mutluluk veriyor. İhtiyaç halinde yeni alanlar oluşturmaya devam edeceğiz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çağlayancerit cevizi AB coğrafi işaret belgesiyle tescillendi
YEREL HABERLER Çağlayancerit cevizi AB coğrafi işaret belgesiyle ...
Kahramanmaraş'ta üzerlerine yıldırım düşen 13 keçi öldü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta üzerlerine yıldırım düşen 13 keçi ...
Kahramanmaraş'ta depremzede öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzede öğrenciler için mezuniyet ...
Kahramanmaraş'ta yıldırımın isabet ettiği 13 keçi telef oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yıldırımın isabet ettiği 13 keçi ...
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde köy tipi afet konutlarının yapımı sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde köy tipi afet ...
Kahramanmaraş'ta markalaşma hazırlığındaki "Türkoğlu çileği"nde hasat başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta markalaşma hazırlığındaki "Türkoğlu ...
Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sağanak etkili oldu
Kahramanmaraş'ta depremzede kadın işverenlere hibe desteği
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzede kadın işverenlere hibe ...
Turizm ve gastronomi yazarları, UNESCO listesindeki Eshab-ı Kehf'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Turizm ve gastronomi yazarları, UNESCO listesindeki ...
Kahramanmaraş'ta şakayık ve yabani orkideler çiçek açtı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta şakayık ve yabani orkideler çiçek ...
Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Mutiwzuka, EXPO 2023 için Kahramanmaraş'ta:
YEREL HABERLER Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Mutiwzuka, EXPO 2023 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.