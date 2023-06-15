Kahramanmaraş'ta 60 milyon liralık yeni içme su hattı inşa ediliyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince Onikişubat ilçesinde yeni içme suyu deposu ve içme suyu hattındaki çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesince Önsen, Kurtlar, Yeşilyurt ve bölgede yapımı devam eden TOKİ konutlarının içme suyu sorununun çözümü için proje hazırlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince 2023 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirilen 60 milyon liralık proje ile Kurtlar Mahallesi'ne hakim noktaya 1500 metreküplük içme suyu deposu inşa edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Mahalle sakinlerine kaliteli, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırılması hedeflenen projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye tarafından yapılan ihale kapsamında bölgedeki içme suyu altyapısının tamamen değişeceğini dile getirdi.

Bölgede 82 kilometre içme suyu hattı ve 5 su deposunun yapılacağını ifade eden Güngör, "İçme suyu altyapı değişikliği bu bölgede yüzde 70 tamamlanmış durumda. Yüklenici firmadan aldığımız bilgilere göre en geç ekim ayında bu altyapı tamamlanacak. Bu bölgemizin içme suyu altyapısı değişmiş olacak. Yaşadığımız arızaları bir daha yaşamamış olacağız. Bu altyapı değişikliğinin bugünkü maliyeti 60 milyon lira. Önemli bir yatırım." diye konuştu.

Güngör, 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından su tahakkuku yapmadıklarını dile getirdi.

Güngör, 4 aylık su ücreti alınmaması, ağır ve yıkılan binaların borcunun silinmesinin 270 milyon liralık bedele tekabül ettiğini de sözlerine ekledi.



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