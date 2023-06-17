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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta konuştu:

AA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 1 Eylül itibarıyla eğitim ve öğretim sürecinin sorunsuz bir şekilde başlayacağını belirtti.

Bakan Tekin, Kahramanmaraş'taki Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Vadisi'nde yaptığı açıklamada, bölgedeki illeri gezdiklerini ve bugün de depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret ettiklerini söyledi.

6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dileyen Tekin, kentin eğitim öğretim ihtiyaçlarıyla ilgili alanda tespit ve tedbirleri almak için çalışma yürüttüklerini anlattı.

Deprem öncesi Kahramanmaraş'ta derslik sayısının 10 bin 111 olduğu hatırlatan Tekin, şöyle konuştu:

"İlimizde yıkılan, yıkılacak olan ağır hasarlı, orta hasarlı derslik durumlarımız göz önünde bulundurulduğunda şunun altını rahatlıkla çizebiliriz. 1 Eylül tarihi itibarıyla Kahramanmaraş'ın il merkezi ve ilçe merkezlerinde eğitim öğretim süreci sorunsuz bir şekilde başlayacak bütün tedbirleri almış durumdayız. Demek ki derslik sayısını atıfta bulunmamın sebebi de şuydu. Bu tedbirlerimizin bir kısmı kalıcı yatırımlar. Bunlarla beraber düşünüldüğünde bu yatırımlar tamamlandığında 6 Şubat'taki derslik sayısının üstünde bir derslik sayısı Kahramanmaraş'ta hizmete girmiş olacak. Yatırımların tamamı bittiğinde fiziksel olarak tamamlandığında ise 6 Şubat'takinden daha üst daha fazla sayıda bir dersliğimiz Kahramanmaraş'ta olmuş olacak. Şu ana kadar bugün planladığımız okulların hızlıca yetişmesi için planladığımız dersliklerin toplam maliyeti, yatırım maliyeti yaklaşık 5 milyar lira bandında. Bunlar eğitim, öğretim, yani derslik ihtiyacı açısından söylediğimiz rakamlar."

Tekin, kentte psikolojik durumları ve eğitimleri eksik kalan öğrencilere Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) kursları kapsamında ilave eğitimler vereceklerini aktardı.

- Kahramanmaraş'a 1839 öğretmen ataması yapıldı

Kente 200 yataklı Öğretmen Evi'ni yatırım programına eklediklerini ifade eden Tekin, şöyle devam etti:

"Onu da inşallah en kısa sürede bitirip Kahramanmaraş'taki arkadaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Diğer bir konu ise bölgeye Kahramanmaraş özelinde söyleyeyim. 1839 öğretmen ataması yapıldı ve bu öğretmen arkadaşlar, eğitim öğretim yılı başlamadan öğretmenlik mesleklerine başlayacaklar. Hazır olarak burada bulunacaklar. Bu rakam düşünüldüğünde Kahramanmaraş genelinde norm ihtiyacının tamamı giderilmiş durumdadır. Yani norm kadro açısından Kahramanmaraş'ta hiçbir problem kalmayacak. Ama şöyle bir sıkıntımız olabilir. Bu 1839 öğretmen arkadaşımızın buraya geldiğinde konaklayacak yer problemi olabilir. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu arkadaşların tamamına yakınıyla birebir irtibat halindeler. Kendi kişisel durumlarına göre kendilerine konaklayacak yer temini konusunda da Vali ile birlikte gerekli tedbirleri alıyorlar. 1839 öğretmenimiz Kahramanmaraş'a geldiğinde kendilerine konaklayacak yer konusunda sıkıntı yaşamayacakları bir tablo sunmuş oluyoruz."

Kahramanmaraş'ın güreş konusunda Türkiye'de sözü sayılır bir il olduğunu ifade eden Tekin, kentteki Spor Lisesi'ni güreş üzerine kurgulayıp tesislerini en kısa zamanda tamamlayıp hizmete sunacaklarını sözlerine ekledi.

Açıklamaların ardından Avşar Kampüsü içerisinde bulunan Artı 1 Sokağı'nı ziyaret eden Bakan Tekin ve beraberindekileri, Kahramanmaraş Down Sendromlular Derneği mehter takımı marşlarla karşıladı.

Down sendromluların yaşadığı konteynerleri ziyaret eden Bakan Tekin, Umut Sokağı Kadın Emeği Çarşısı'nı da gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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