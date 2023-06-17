Kahramanmaraş'ta tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsal Çınarlı Mahallesi Yeniyurt mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili tarlada yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının çıktığı bölgeye, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden bir yangın söndürme helikopteri, 2 arazöz, 4 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ile 30 yangın söndürme personeli sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerce yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.

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