Kahramanmaraş'ta yol yapım çalışmaları sürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda yenileme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.



Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin il genelindeki cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler Onikişubat ilçesinde ulaşım konforunu olumsuz etkileyen 1,5 kilometrelik yolda asfalt çalışması yaptı.

Çalışmaları inceleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından kentteki bazı yolların zarar gördüğünü söyledi.

İl genelinde asfalt çalışmalarının maliyetinin 218 milyon lira olduğunu belirten Güngör, şunları kaydetti:



"Şu ana kadar şehrimiz genelinde 60 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldı. Bugün de Onikişubat ilçelimizdeki caddelerde ekiplerimiz sıcak asfalt serim çalışması yapıyor. Burası yaklaşık 1,5 kilometre bir mesafe birkaç gün içerisinde de tamamlanmış olacak. Hedefimiz bu sene yaklaşık 200 kilometrelik bir sıcak asfalt bunu da inşallah gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanlarındaki yollarımızda inşallah yıl sonuna kadar asfalt sorunumuz kalmayacak."











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