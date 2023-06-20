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AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı Kahramanmaraş'ta yapıldı

AA

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı Kahramanmaraş'ta yapıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, 6 Şubat'taki merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'dan 95 belediyenin başkanı katıldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, depremin yaralarını sarmak amacıyla var güçleriyle çalışmalara devam etiklerini söyledi.

Bu zamana kadar yapılan çalışma ve gelecek süreçte yapılacak çalışmaları istişare edeceklerini belirten Yılmaz, deprem bölgesine gelerek yardımda bulunan kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Parti olarak insanı merkeze alan hizmet odaklı çalıştıklarını ve vatandaşlara hizmet etme derdinde olduklarını anlatan Yılmaz, vatandaşa sundukları her hizmetin dertlerini azalttığını dile getirdi.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadeleriyle 'Biz dertliyiz.' Bu dert insanımızın ihtiyaç duyduğu, bizim yetişmeye çalıştığımız hizmetlerin yüreğimizde oluşturduğu sıkıntıdır. Vatandaşlarımıza sunduğumuz her hizmet, bizim derdimizi azaltır ve daha fazlasını yapmak için gayretimizi artırır. Muhalefet partilerinden en temel farkımız budur. Onlar 'nasıl algı oluştururuz, nasıl gösteriş esaslı propaganda yaparız, nasıl algı organizasyonları içerisinde oluruz' onun peşindeler. Biz ise kulun duası ve Allah'ın rızasına inanır ve esas olanın Allah'ın rızası olduğunu içimizde taşırız. Gösteriş ve kibirden uzak dururuz. Gönüle girmenin yolunun, samimiyetten, tevazudan geçtiğine yürekten inanırız. Yapmacık değil altını çiziyorum yürekten inanırız. 28 Mayıs seçimlerinin üzerinden henüz 23 gün geçti. Bakın biz buradayız. Muhalefet ne yapıyor? Muhalefet birbirinin yüzünü tırmalıyor. Bütün bakanlarımız ülkemize hizmet yarışı içinde görevleriyle ilgili alanlardalar. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bizler de sahadayız. Muhalefet, özellikle ana muhalefet ise diğer masa mensupları çeşitli entrikalar peşinde, seçim mağlubiyetinin hesabını birbirlerine çıkarma yarışındalar. Birbirleriyle olan hiziplerinin oluşturduğu makam ve koltuk kavgaları milletimize göstermek zorunda oldukları saygının da önüne geçmiştir. Zaten hiçbir zaman amaçlamadıkları hizmeti akıllarına bile getirmemektedirler. Onlar ülkemizin insanının gözünün içine baka baka ideolojik kavgaları ve itiş kakışları ile meşgul iken, bizler hizmet belediyeciliği yetmez, sosyal belediyecilik o da yetmez biz gönül belediyeciliği ile birbirimizle yarışıyoruz."

Yılmaz, depremin hemen ardından 808 AK Partili belediyenin vakit kaybetmeden deprem bölgesine koştuğunu dile getirdi.

Deprem zamanı yüreğini ortaya koyarak bölgeye koşanlara teşekkür eden Yılmaz, "Lojistik destek olarak 51 bin 66 personel ile 15 bin 537 iş makinesi, 3 bin 745 jeneratör, 24 bin 984 çadır, konteyner, 10 bin 707 tır gıda, (ekmek, su, bakliyat) 6 milyon 552 bin 195 yatak, yastık, battaniye, uyku seti, 16 milyon 342 bin çocuk bezi, hasta bezi, mama, hijyen malzemesİ, 16 milyon 113 bin mont, pantolon, ayakkabı, kazak, çorap ve 560 bin 610 ısıtıcı deprem bölgemize ulaştırıldı." diye konuştu.

- "Biz istikrar diyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü bir devlet olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'na girmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük şahlanış dönemi başlamıştır. Bizler de Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz. Biz istikrar diyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu sahiplenmiş kadrolarımızla el ele tüm sorunlarımızı aşacağız, geleceğe emin adımlarla koşacağız. AK Parti ülkemizin kronik sorunlarının çözümü noktasında bugüne kadar çok büyük adımlar attı. Bu adımlar artarak devam edecek, Türkiye Yüzyılı'nın yükselişini ise hep birlikte sağlayacağız. 81 vilayetimizin her karışına dokunan eserlerimizle, her zaman halkımızın karşısında olacağız. 85 milyonun geleceğine Allah'ın izniyle, halkımızın desteğiyle ışık tutacağız. Milletimize yapmayacağımız hiç bir şeyin sözünü vermedik, söz verdiklerimizi de yapmak için gecemizi gündüzümüze mutlaka kattık."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremin ardından kentte yapılan çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Program, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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