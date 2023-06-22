Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş'ta konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından sanayinin hızla yeniden yükselmesini sağlayacaklarını söyledi.

Kacır, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın depremden önceki dönemde bölgenin parlayan yıldızı, cazibe merkezi haline geldiğini ve sanayide ülkenin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

6 Şubat'ta çok büyük bir deprem felaketinin yaşandığını dile getiren Kacır, yaraların sarılması konusunda yoğun çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Organize sanayi bölgelerinde hasar gören fabrikaların yeniden hızla üretime geçebilmeleri için destek, teşvik programları başlattıklarını, sanayi sitelerinde hasar gören iş yerlerini dönüştürebilmek, yeniden inşa edebilmek adına çabaları artırdıklarını anlatan Bakan Kacır, kente yeni sanayi alanları ilan ettiklerini anımsattı.

Kacır, "İnşallah önümüzdeki yıllarda adım adım o sanayi alanlarında fabrikaların bacaları tütecek ve Kahramanmaraşlı gençlerimiz burada istihdam edilecek. Kahramanmaraş sanayisi eskisinden de daha kuvvetli şekilde yoluna devam edecek." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 76'lık destek verdiğini hatırlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş, büyükşehirler arasında ve deprem bölgemizdeki tüm iller arasında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında, yanında en büyük güçle, destekle duran şehrimiz oldu. Yüzde 76'lık bir destekle bir rekora imza attı. Bizim Kahramanmaraş'a olan şükran borcumuzu ve aynı zamanda sorumluluk duygumuzu da perçinledi. Bu, hepimizin üzerinde yeni dönemde daha büyük bir mesuliyet oluşmasına vesile oldu, diye düşünüyorum. Biz bu mesuliyetin inşallah gereğini yapacağız.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sıklıkla burada olacağız. Bugün de sadece ben burada değilim, ekibimiz de burada. İnşallah önümüzdeki dönemde de Kahramanmaraş'ımızda izimizi arttırmaya ve görünür kılmaya devam edeceğiz. Sanayinin hızla yeniden yükselmesini sağlayacağız. Kahramanmaraş'ta sanayinin hak ettiği desteği, katkıyı sunmaya devam edeceğiz."

Bakan Kacır, daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen "Sanayiciler İle İstişare Toplantısı"na katıldı.

Kacır, kentteki iş insanlarının istek öneri ve taleplerini dinledi.





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