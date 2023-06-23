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Afşin'de depremzede kadınlar, kermesle aile bütçesine katkı sağladı

AA

Afşin'de depremzede kadınlar, kermesle aile bütçesine katkı sağladı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde konteyner kentte yaşamlarını sürdüren kadınlar kermes düzenledi.

Çekmeköy Belediyesi Afşin Konteyner Kent'te Afşin Halk Eğitimi Merkezi ve Afşin Sosyal Hizmet Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kermeste kurulan stantlarda, el işi ürünlerinin yanı sıra yöresel yemeklerin satışı yapıldı.

Kaymakam İbrahim Coşkunaslan, gazetecilere, konteyner kette yaşayan depremzede vatandaşlarla birlikte mahalle kültürü oluşturmak istediklerini söyledi.

Konteynerkentleri sadece geçici konaklama merkezi olarak değil bir mahalle gibi gördüklerini belirten Coşkunaslan, şunları kaydetti:

"Burada komşuluk ilişkilerini en iyi derecede birbirine yakınlaştırabilmek için de etkinlikler yapıyoruz. Kermesin bitmesine çok uzun süre olmasına rağmen gıda mamullerinin hemen hemen tamamı tükendi. Buradaki el işi malzemelerimiz de zaten depremzedelerin kendi ürünleri. Konteynerde, çadırlarda ördüğü el işi ürünleri bu kermeste satışa çıkardılar. Bu tür etkinliklerin düzenli hale gelmesini, önümüzdeki günlerde de devam ettirilmesini istiyoruz. Çünkü bu organizasyon hem bir etkinlik hem de kadınlarımızın aile bütçelerine bir katkı."

Coşkunaslan, konteyner kent sakinlerinin talebi olması halinde kermesin her perşembe kurulabileceğini söyledi.

Depremzede Tülay Mercimek de kendi ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.


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