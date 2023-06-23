Milli güreşçi Remzi Temur, Afşin Belediye Başkanı Güven'i ziyaret etti

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan gümüş madalya ile dönen milli güreşçi Remzi Temur, memleketi Afşin ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'i ziyaret etti

Başkan Güven, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 17 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 65 kilogramda ikincilik elde eden Temur'u ailesi ve antrenörleriyle birlikte makamında ağırladı.

Temur'un başarısından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Güven, "Afşin güreşçi üreten bir ilçe. Bunun canlı bir örneğini yeniden yaşadık. Genç güreşçimizden daha büyük başarılar diliyoruz. Depremi yaşayan ilçeyiz, asrın felaketinden sonra bu zor günlerimizde bize gurur verdi. Güreşçimizin bu başarısı bizi sevindirdi. Başarılarının devamını bekliyoruz." diye konuştu.

Temur da, altın madalyayı çok istediğini ama gümüş madalya kazandığı için de mutlu olduğunu söyledi.

Dünya şampiyonası kampına katılacağını belirten Temur, altın madalya kazanmak için daha yoğun çalışacağını ifade etti.

Baba Hüseyin Temur da oğlunun başarısından dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Çok mutlu olduk oğlumun başarısından dolayı. Bu mutluluğu bize yaşattığı için oğlumla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Güven, Temur'a altın hediye etti.

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