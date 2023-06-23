Kahramanmaraş'ta 100 engelliye tekerlekli sandalye verildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta depremde uzvunu kaybeden ve doğuştan bedensel engelli 100 kişiye tekerlekli sandalye verildi.

Onikişubat Belediyesi ile 1905 Galatasaray Kültür, Sanat ve Spor Derneği işbirliğinde "100 Tebessümle Yüzler Gülsün" projesi kapsamında temin edilen 100 tekerlekli sandalyenin dağıtımı için EXPO 2023 Rekreasyon Alanı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, 6 Şubat'ta yaşanan depremin acılarının birlik ve beraberlik içerisinde sarılabileceğini ifade ederek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de en büyük engelin bedende değil, sevgisizlik ve ilgisizlik yüzünden kalplerde yaşandığını belirtti.

Özel ihtiyaç sahibi bireylerin eğitimi ve yaşamlarını kolaylaştırmak için her türlü adımı attıklarını ifade eden Mahçiçek, "Onikişubat Belediyesi fiziki manada çok önemli çalışmalar yaptı, yapmaya da devam ediyor ama bizim için öncelik eğitim. Eğitim olmadan muvaffak olma imkanımız yok. Son yaşadığımız afette kaybettiğimiz engelli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçen 1905 Galatasaray Kültür, Sanat ve Spor Derneği’ne de teşekkür etmemiz lazım. Temenni ederiz ki diğer büyük kulüplerimize de örnek olur. Bu güzel insanların mutluluğunu paylaşmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tekerlekli sandalyeler sahiplerine teslim edildi.

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