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Kahramanmaraş'taki konteynerlere 90 bin 939 afetzede yerleştirildi

AA

Kahramanmaraş'taki konteynerlere 90 bin 939 afetzede yerleştirildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TUNAHAN AKGÜN/ ÖMER FARUK SALMAN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 43 noktada kurulan 26 bin 71 konteynerlerde 90 bin 939 afetzede barınıyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremleri sonrasında Kahramanmaraş'ta barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sürdürülüyor.

İş makineleri yardımıyla elektrik ve su hattının döşendiği yeni yaşam alanlarına, ısı yalıtımlı konteynerler yerleştiriliyor.

Depremzedeler, çalışmaların tamamlanmasıyla mutfak ve banyosu olan, ocak ve elektrikli ısıtıcı bulunan konteynerlere taşınıyor.

Bu kapsamda AFAD tarafından kentte 43 farklı noktada kurulan geçici konaklama merkezlerindeki 26 bin 71 konteynere 90 bin 939 depremzede yerleştirildi.

Kahramanmaraş AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, AA muhabirine, çadır kentlerde yaşayan vatandaşları daha konforlu alanlara yerleştirmek için çabaladıklarını söyledi.

Temur, depremzedelerin barınma sorununu çözmek için kentte kalıcı konut inşaatlarının hızla sürdüğünü, çadırlarda kalan afetzedelerin de konteynerlere geçtiğini ifade etti.

Nihai hedefin depremzedelerin kalıcı konutlara yerleşmesi olduğunu dile getiren Temur, kentte kurulumu tamamlanan konteynerlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kahramanmaraş'ta 43 farklı alanda konteyner kentimiz bulunuyor. Merkezde 15 bin 391, kırsalda 11 bin 40 konteyner dağıtımı gerçekleştirildi. Toplamda 26 bin 71 konteynerimiz vatandaşların hizmetine sunulmuş durumda. Bu konteynerlerde de 90 bin 939 vatandaşımızı barınıyor."

- Çadır sayıları azalıyor

Temur, afetzedeleri depremin hemen ardından çadırlara yerleştirdiklerini hatırlatarak kentte 6 Şubat'tan bu yana 130 bin çadırın dağıtıldığını söyledi.

Depremin üzerinden geçen 4 aylık sürenin ardından Kahramanmaraş'ta çadırda kalanların sayısının azaldığına dikkati çeken Temur, "Şu anda çadır kentlerimizde 4 bin 316 civarında çadır ile bireysel olarak dağıtılanlar var. Çadır kentlerdeki vatandaşlarımızı konteynerlere aldığımız için çadır sayılarında azalma söz konusu." diye konuştu.

- "Konteynerimizin içerisinde her şeyimiz var"

Depremzede Kamer Biral da depremde evinin ağır hasar aldığını ve daha sonrasında Karacasu Konteyner Kent'e yerleştirildiğini söyledi.

Deprem sürecinde devletin kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade eden Biral, konteynerde birçok yaşam malzemesinin bulunduğunu dile getirdi.

Yetkililere teşekkür eden Biral, "Her şeyimiz dört dörtlük. Tırnak makasına kadar her şey var. Devletimizden Allah razı olsun. İhtiyacımız neyse alıyoruz, çok yardımcı oldular. Konteynerimizin içerisinde her şeyimiz var, Allah razı olsun." dedi.

Depremzede İclal Gül de depremde evlerinin zarar gördüğünü, sonrasında birkaç ay çadırda yaşayıp ailecek konteynere geçtiklerini söyledi. Konteyner kentte birçok sosyal donatının bulunduğunu ifade eden Gül, bu zor süreçte kendilerine destek olan tüm kurumlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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