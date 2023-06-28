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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluştu:

AA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ekim ayından itibaren yapımı tamamlanan kalıcı konutların hak sahiplerine verilmeye başlanacağını söyledi.

Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde EXPO alanındaki Arasta Çarşısı'nda depremzedelerle bir araya geldi.

Dün geldiği kentte çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu anlatan Kurtulmuş, buradan da Adıyaman'a geçeceğini ifade etti.

Çok büyük bir acı yaşadıklarını vurgulayan Kurtulmuş, depremlerde Kahramanmaraş'ta 12 bin 625 kişinin hayatını kaybettiğini, kentin yaklaşık 4'te birinin oturulamaz hale geldiğini söyledi.

Kurtulmuş, depremlerin hemen ardından süratle tüm kamu kurum ve kuruşları, sivil toplum ile yardım kuruluşlarının seferber olarak depremzedelerin yaralarını sarmak için büyük bir gayret sarf ettiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Elhamdülillah yapılan faaliyetleri bugün itibarıyla geriye doğru değerlendirdiğimizde büyük mesafeler alındığını, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının önemli bir kısmının karşılandığını, eksikliklerin büyük bir kısmı karşılandığını görmekten de hep fevkalade memnun oluyoruz. Şimdi önümüzdeki mesele, evleri yıkılmış olan, oturulamaz hale gelmiş olan yurttaşlarımızın kalıcı konutlarına kavuşması için devletin seferber olmasıdır. Ekim ayından itibaren yapımı tamamlanan kalıcı konutlar hak sahiplerine verilmeye başlanacak. Ümit ediyoruz ki kısa bir süre içinde vatandaşlarımız kalıcı konutlarına geçerek hiç olmazsa depremin o getirmiş olduğu ağır travmaların ortadan kalkmasını sağlayacak bir zemine oturmuş olacak."

- "Kahramanmaraş eski haline dönecek"

Kurtulmuş, depremlerde büyük yıkım yaşanan şehirlerde eski şehir merkezlerinin yeniden şehircilik planları çerçevesinde gözden geçirilmesi, imar ve inşa edilmesinin devletin öncelikli çalışmalarından biri olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Ümit ediyoruz ki çok kısa bir süre içinde Kahramanmaraş eski haline dönecek. Bu yıkıntıların içinden kurtulan kardeşlerimiz yeniden hayatlarını sürdürmeye, kaldıkları yerden belki de daha iyi bir şekilde sürdürmeye devam edeceklerdir. Deprem illerindeki bütün depremzede kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Gerçekten ağır bir tablo, aynı aileden üç kişi, beş kişi, daha fazla insanın yan yana yattığı mezarları gördüm. Cenabı Allah ölenlere rahmet eylesin, geride kalanlara da büyük sabırlar versin. Nasıl büyük travmalar yaşadığınızı, hatta halen bir kısmınız nasıl o travmalarla bugün o günlük hayatınızda baş başa olduğun gayet iyi biliyoruz. Hep beraber bu acıları paylaşarak, hafifletmenin yolunu aramak mecburiyetindeyiz. Bunun için de üzerimize düşen sorumluluğu devletin kurum ve kuruluşları olarak yerine getirmeye gayret ediyoruz."

Depremzedelerin yaralarının sarılmaya devam edildiğini belirten Kurtulmuş, "Okulların bir kısmı müsait olmamakla birlikte eğitimde de eksiksiz bir eğitim yapıldığını biliyoruz. Hatta öyle ki bu sene Kahramanmaraş'ta, depremzede çocuklarımızdan, evlatlarımızdan 9'unun LGS sınavlarında bütün soruları doğru yaptığını ve şampiyon olduklarını görüyoruz. Onlara buradan tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi ifade ediyorum." diye konuştu.

Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ın sanayi kenti olduğunu anlatarak, fabrika ve atölyelerin yaklaşık yüzde 50 seviyelerinde tekrar çalışmaya başladığını, depremden sonra ortaya çıkan ilave işsizliğin de süratle giderilmesi için üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye gayret ettiklerini söyledi.

- "Hayat devam ediyor"

Kentte EXPO2023'ün daha önce yapılması planlanan bir proje olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Hayat devam ediyor. Şu an bir konteyner kentte konuşuyoruz. Konteyner kentin içinde EXPO'dan bahsetmek biraz çok uygun değil gibi görünüyorsa da Kahramanmaraş'ta hayatın normale dönmesi için bunun da eğer gerçekleştirilebilirse faydası, katkısı olacak kanaatindeyim. Böylece bir taraftan yaralanırlar bir taraftan şehirlerimizin yeniden imar edilmesi ama aynı zamanda da günlük hayatın içerisinde devam eden hayatımızın faaliyetlerinin sürdürülmesi hepimiz için zorunludur ve önemlidir."

- "Büyük bir yardımlaşma örneği"

Kurtulmuş, dünyada hemen hemen hiçbir milletin gösteremeyeceği büyük bir dayanışma örneğinin depremde gösterildiğini belirterek, insanların depremi duyar duymaz elinde avcunda ne varsa toplayarak bölgeye getirdiğini dile getirdi.

Deprem bölgelerinde 45 gün, 2 ay hiç buradan ayrılmadan depremzedelere yardım götüren kamu görevlileri ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını gördüklerini, gayretlerine şahit olduklarını anlatan Kurtulmuş, "Büyük bir yardımlaşma örneği, büyük bir dostluk, büyük bir kardeşlik örneğiydi ve gerçekten bu dayanışma sayesinde acılarımızın önemli bir kısmının hafiflediğini gördük. Bu dayanışmayı ortaya koyan 85 milyon vatandaşımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Mesele dostluklarını, kardeşliklerini, arkadaşlıklarını, vatandaşlık hukukunu ortaya koyabilmekti, göstermekti bunları gösterdiler." dedi.

- "Önümüzdeki yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaktır"

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Allah bu millete bir daha böylesine acılar göstermesin, bu milletimizi her türlü felaketten, acıdan, afetten korusun. Birlik, barış, kardeşlik içinde Türkiye'yi daha ileriye götürecek hedeflerimizin etrafında kilitlenerek Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olarak gerçekleştirmeyi nasip etsin. Türkiye, Cumhuriyetin bir asrını geride bıraktı, ikinci asrına daha güçlü, daha büyük ve daha gelişmiş bir Türkiye'yi kurmak için her alanda seferberlik yaparak yoluna devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yüzyıl sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Bunun için gayret sarf ediyoruz. Bu yıkıntılardan çok daha ileriye gideceğiz, bütün bunları geride bırakacağız ama biliyorum ki depremzede kardeşlerimizin ve milletimizin tamamının gönlünde, zihninde bu acılar hep ağır bir hatıra, ağır bir acı olarak kalacaktır. Bu acıları paylaşarak bu acılardan ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz."

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ilgililer katıldı.

Kurtulmuş daha sonra EXPO Alanı'ndaki Savunma Sanayii Konteyner Kenti ziyaret ederek depremzede vatandaşların bayramını tebrik etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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