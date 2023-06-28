Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman'da kurban kesmek isterken kendisini yaralayanlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta kurban keserken parmağından, bacağından yaralanan bazı vatandaşlar tedavi için Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na geldi.

Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastaneye gelenlerden Arif Emre Yücel, AA muhabirine, kurbanını kestiği sırada dikkatsizliği nedeniyle bıçakla bacağını yaraladığını söyledi. Yücel, bacağına 3 dikiş atıldığını ifade etti.

- Malatya

Malatya'da da kurban kesmek isteyen bazı vatandaşlar, hafif yaralandı.

Tedavi için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastaneye başvuranlardan Bayram Akdağ, gazetecilere, kurban keserken bıçakla yaraladığı koluna 2 dikiş atıldığını söyledi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da bayram namazının ardından kurban kesmeye çalışan bazı kişiler yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri veya özel araçlarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

- Adıyaman

Adıyaman'da da kurban kesimi sırasında yaralanan "acemi kasaplar" hastanelik oldu.

Bazı vatandaşlar hayvanların darbesiyle, bazıları da kesici aletlerle yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri veya özel araçlarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi edildi.

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