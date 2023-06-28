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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bayramlaşma programı düzenlendi

AA

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bayramlaşma programı düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla kent protokolünün katılımıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindekilerin Şeyhadil Mezarlığı Şehitliğini ziyaret etmesiyle başlayan programda, protokol üyeleri şehitler için dua etti, kabirlere karanfil bıraktı.

Daha sonra Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programa gelen katılımcılar, burada bayramlaşarak sohbet etti.

Vali Coşkun, gazetecilere, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından ikinci bayramı buruk şekilde idrak ettiklerini söyledi.

Kentteki tüm sivil toplum kuruluşları, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştıklarını ifade eden Coşkun, bayramların müstesna günler olduğunu vurguladı.

Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Coşkun, "İnşallah bu bayramda acılarımızın daha da hafiflemesi için dua ediyoruz. Bu anlamda devletimiz ve milletimiz ele ele vererek depremin yaralarının sarılması için gayret gösteriyoruz. İnşallah bundan sonraki bayramlarda daha iyi olacak, daha iyi olmak için de gayretimiz sonsuz olacak. İnşallah el birliğiyle, birlik ve beraberlik içerisinde aziz milletimiz, devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarımızla birlikte bir gayret içerisinde depremin yaralarının sarılması için üstün bir gayret içerisinde olacağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara da şifa temennisinde bulundu.

Tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Güngör, bayramın birlik, beraberlik ve dostluğa vesile olmasını diledi.

Çeşitli ikramlarda bulunulan programa, Kahramanmaraş milletvekilleri AK Partili Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, MHP'li Zuhal Karakoç Dora, DEVA Partili İrfan Karatutlu ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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