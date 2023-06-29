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Kahramanmaraş'ta 57 futbol sahası büyüklüğündeki konteyner kentte sona gelindi

AA

Kahramanmaraş'ta 57 futbol sahası büyüklüğündeki konteyner kentte sona gelindi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TUNAHAN AKGÜN/ÖMER FARUK SALMAN - 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetzedeler için kurulan 57 futbol sahası büyüklüğündeki konteyner kentte sona yaklaşıldı.

Kahramanmaraş'ta barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sürdürülüyor.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi'ndeki 429 bin metrekarelik alana kurulan konteyner kentteki çalışmalarda sona gelindi.

Altyapı çalışmalarının devam ettiği ve konteynerlerin kurulumunun gerçekleştirildiği bölgede, sosyal alanların yanı sıra çocuklar için oyun parkları da yapılacak.

Bölgede etkili olan sıcak havaya rağmen ekipler, 2 bin 900 konteynerin yerleştirildiği 57 futbol sahası büyüklüğündeki alanı hazır hale getirmeye çalışıyor.

- En büyük konteyner kentlerden biri

AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından afetzedelerin barınması konusundaki çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Depremden etkilenen iller içinde en büyük konteyner kentlerden birinin Kahramanmaraş'ta kurulduğuna dikkati çeken Temur, yaraların hızla sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Konteyner kentte cami, futbol sahası, sosyal tesisler ve çamaşırhane gibi alanlar da olacağını aktaran Temur, şunları kaydetti:

"Şu anda Dereli Mahallesi'nde konteyner kent yapılıyor. Çalışmalar etap etap devam ediyor. Bir kısmını da açmış durumdayız. 2 bin 900 konteynerlik alanda altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar alana gelmiş konteynerlerin hepsi sahaya inmiş durumda altyapı bağlantıları devam ediyor. Altyapı çalışmaları devam ederken etap etap açarak vatandaşlarımızı yerleştiriyoruz. Hizmete açılmış alanda toplam 2 bin 700 vatandaş barınmakta. Yine bu alanın yanında bir planlamamız bulunmakta. Altyapı çalışmamız yüzde 85 bitmiş durumda. İnşallah bu çalışma tamamlandığında vatandaşlarımızı oraya yerleştirmeyi planlamaktayız."

AFAD olarak konteynerlerin içinde vatandaşların kullanacağı malzemeleri de temin ettiklerini aktaran Temur, kurulacak alanda çeşitli sosyal tesislerinde bulunacağını sözlerine ekledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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