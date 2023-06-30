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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta konuştu:

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki süreçte önceliğimiz, deprem bölgesinin yaralarını sarmak ve diğer taraftan da ekonomide birtakım adımlarla daha istikrarlı yapı oluşturmak, Türkiye'yi dış politikada çok güçlü ve aktif konuma taşımak, sosyal anlamda elde ettiğimiz kazanımları toplumumuza refah olarak geri vermek." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki süreçte önceliğimiz, deprem bölgesinin yaralarını sarmak ve diğer taraftan da ekonomide birtakım adımlarla daha istikrarlı yapı oluşturmak, Türkiye'yi dış politikada çok güçlü ve aktif konuma taşımak, sosyal anlamda elde ettiğimiz kazanımları toplumumuza refah olarak geri vermek." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Yılmaz, Onikişubat ilçesindeki EXPO 2023 Rekreasyon Alanı'ndaki çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, incelemenin ardından Yılmaz'a organizasyonun simgesi olan sümbül hediye etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle buluşan Yılmaz, buradaki konuşmasında, partililerin bayramını kutladı.

Yaşanan büyük depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise şifa dileyen Yılmaz, "Biz parti ve hükümet olarak hep şuna inanıyoruz. Masa başında bu ülke yönetilmez. Sahaya gitmek zorundasınız, insanlarla sahada istişare etmek durumundasınız. Sahadaki gelişmeleri bizzat yerinde görmeniz en sağlıklı değerlendirmedir. Dolayısıyla sürekli çalışmaları takip etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, sahada edindiği bilgileri ilgili bakanlara aktaracağını ve Ankara'dan deprem bölgesindeki çalışmaları takip edeceklerini dile getirdi.

En kısa sürede depremlerin yaralarını sararak geçmişten daha güzel ekonomik ve sosyal yaşam oluşturma gayreti içerisinde olduklarına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Geçmişte birçok afetten sonra bunu başardık, yaraları sardık. Eski Kalkınma Bakanı olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Geçmişteki afetlerden 2-3 sene sonra afet yaşayan illerin eskisinden fazla nüfusa ve gelişmişlik düzeyine ulaştığını gördük. İnşallah Kahramanmaraş'ımız da yaraları saracak, eskisinden daha iyi bir ortam oluşturacak. Giden canları getirmek mümkün değil, bunu tartışmıyoruz. Ama geride kalanlara en güzel yaşam ve ekonomik ortam oluşturmak durumundayız. Bunun gayreti içerisindeyiz. Bir taraftan kalıcı konutlarımızı inşa ediyoruz, birçok proje başlamış durumda, yenileri de başlayacak. Diğer taraftan yerel yönetim ve merkezi idare altyapıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Aynı şekilde ekonomik hayatı canlandırmaya dönük kurumlarımızın gayret ve çalışmaları var. Hepsinin sonuçlarını Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde daha iyi şekilde göreceğiz."

- "Oyunu kullanan depremzede kardeşlerimiz her türlü takdiri hak ediyor"

Yılmaz, depremin zor şartlarında bölgedeki insanların sandığa gittiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bazı gelişmiş ülkelerde seçime katılım oranları yüzde 50'ye kadar düşüyor. Deprem şartlarında sandığa giden, oyunu kullanan depremzede kardeşlerimiz her türlü takdiri hak ediyor. Demokrasi ve sandığa olan inançlarını, güvenlerini ortaya koydular. Biz de hükümet olarak kolaylaştırmaya çalıştık, deprem bölgesi dışındaki kardeşlerimizin deprem bölgesine ulaşmasına ilgili kurumlarımız yardımcı oldular. Böyle bir istek, arzu olmazsa ne yaparsanız yapın bu sonucu elde edemezsiniz. Hangi partiye oy verirlerse versinler depremzede kardeşlerimizin gelip demokratik sorumluluk bilinci içerisinde bu zor şartlarda dahi bu seçimlere katılmalarını gerçekten takdir ettiğimizi belirtmek istiyorum. Seçimlerin sonunda çok şükür istikrarlı bir yönetim oluştu."

Güçlü lider ve siyasi istikrarların her zaman önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, kriz dönemlerinde ise bunun daha da önem kazandığı anlattı.

Karşılaşılan tüm sorunları aşabilecek güç ve yapıları olduğunu belirten Yılmaz, "Önümüzdeki süreçte önceliğimiz, deprem bölgesinin yaralarını sarmak ve diğer taraftan da ekonomide birtakım adımlarla daha istikrarlı yapı oluşturmak, dış politikada çok güçlü ve aktif konuma taşımak, sosyal anlamda elde ettiğimiz kazanımları toplumumuza refah olarak geri vermek. Bütün bunları inşallah adım adım gerçekleştireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Programda, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de hazır bulundu.

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