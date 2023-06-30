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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'taki TOKİ uygulama alanında incelemelerde bulundu:

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'taki TOKİ uygulama alanında incelemelerde bulundu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kahramanmaraş, depremden etkilenen bölgelerimiz, önümüzdeki süreçte Türkiye'nin en güvenli bölgeleri arasında olacak." dedi.

Yılmaz, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında, Dulkadiroğlu ilçesindeki TOKİ uygulama alanında incelemelerde bulundu, örnek daireyi gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

Cevdet Yılmaz'a, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve AFAD İl Müdürü Tayfun Temur eşlik etti.

Daha sonra basın açıklaması yapan Yılmaz, depremden sonra ihale edilip inşaatına başlanmış bir TOKİ projesinde inceleme yaptıklarını belirterek, yeni konutları afetlere karşı son derece dirençli bir şekilde inşa ettiklerini söyledi.

İnşaat alanındaki yapıların etütleri yapılan sağlam zemine, afetlere karşı en iyi tekniklerden olan tünel kalıp yöntemiyle inşa edildiğini aktaran Yılmaz, "TOKİ biliyorsunuz 11 ilimizde 133 binden fazla konut inşa etmişti. Depremde iyi bir imtihan verdi TOKİ, bu konutlarda bir can kaybı yaşanmadı, depreme karşı iyi bir testten geçmiş oldular. İnşallah en kısa sürede buradaki yapıları tamamlayıp hak sahiplerine tahsis edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yeni alanlarda yeni inşaatların başlayacağını belirterek, deprem sonrasında 650 bin konut ve köy evleri, depolar, ahırlar dahil yaklaşık 850 bin yeni birimin inşa edileceğini kaydetti.

- "En kısa sürede depremin yaralarını saracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin ilk anından bu yana süreci yakından takip ettiğini ve sadece Kahramanmaraş'a altı ziyaret gerçekleştirdiğini dile getiren Yılmaz, "Bunlar imtihan zamanları, afetler hakikaten millet olarak sınandığımız zamanlar, devlet ve millet olarak bu imtihandan da inşallah alnımızın akıyla çıkacağız. Geçmişte birçok afet yaşadık, afetlerin yaralarını hep birlikte sardık Van, Malatya, Elazığ'da, Bingöl'de... Yine yangınlarda, sellerde, Akdeniz Bölgesi'nde, Karadeniz'de bunları gerçekleştirdik. Bu bölgelerimizde de inşallah en kısa sürede depremin yaralarını saracağız." diye konuştu.

Yılmaz, geçici konut ve barınma alanlarından kalıcı konutlara geçişi sağlarken yol, kanalizasyon, içme suyu gibi zarar gören altyapılarla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini, esnafın, sanayicinin toparlanması, gerekli alanların yenilenmesi ve yeni yatırımlar yapılması suretiyle ekonomik hayatı da canlandırma gayreti içinde olduklarını söyledi.

- "Her türlü çabayı sarf ediyoruz"

"Kahramanmaraş, depremden etkilenen bölgelerimiz, önümüzdeki süreçte Türkiye'nin en güvenli bölgeleri arasında olacak." diyen Yılmaz, projeler tamamlandıkça bölgenin yaşamaya ve yatırım yapmaya uygun bölgeler olarak öne çıkacağına inandığını kaydetti.

Yılmaz, bu süreçte devlet ve hükümet olarak her türlü çabayı sarf ettiklerini, bütçe imkanları, teşvikler ve desteklerle vatandaşların, çalışanların ve iş dünyasının yanında olduklarını belirtti.

Asrın felaketine asrın dayanışmasıyla karşılık verdiklerinin altını çizen Yılmaz, "Depremin yaralarını büyük oranda sarmış olarak, daha farklı bir şekilde önümüzdeki bayramları hep birlikte yaşamayı temenni ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, daha sonra cuma namazını kılmak üzere Onikişubat ilçesindeki Zekeriya Tanrıverdi Camisi'ne gitti ve buradaki vatandaşlarla bayramlaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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