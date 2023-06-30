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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta konteyner kentteki çocuklara eğlence

AA

Kahramanmaraş'ta konteyner kentteki çocuklara eğlence

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin'de, konteyner kentte kalan çocuklar Çorum Belediyesi tarafından kurulan oyun parkında doyasıya eğlendi.

Kurban Bayramı nedeniyle Çekmeköy Belediyesi Afşin Konteyner Kent Alanı'nda şişme oyun parkı kuran Çorum Belediyesi, parka gelen çocuklara neşeli bir bayram yaşatmak için pamuk şekeri, sucuk ekmek ikramında bulundu.

Depremin ilk anından bu yana Çorum Belediyesi olarak Afşin'de olduklarını belirten Çorum Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Ali Çetinkaya, Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklara moral vermek için bölgeye geldiklerini ifade etti.

Müzik ekşiliğinde palyaçolarla eğlenen çocuklar, parkta arkadaşlarıyla eğlenerek vakit geçirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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