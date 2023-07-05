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Kahramanmaraş'ta "Rehber Koruyucu Aile Hizmet Sözleşmesi" imzalandı

AA

Kahramanmaraş'ta "Rehber Koruyucu Aile Hizmet Sözleşmesi" imzalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valiliği ile Koruyucu Aile Derneği arasında "Rehber Koruyucu Aile Hizmeti Sözleşme" protokolü imzalandı.

Valilik koordinesinde Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan sözleşme ile eski koruyucu ailelerin, yeni koruyucu ailelere örnek olması amaçlanıyor.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Dulkadiroğlu ilçesi Heyecan Park’ta düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, depremde ailesini kaybeden çocukları yeniden aile ortamında yaşamlarını devam ettirmeleri için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Koruyucu ailelerin çok özel bir hizmet ve önemli bir görev üslendiğini belirten Vali Coşkun, Kahramanmaraş'ta 160 ailenin yanında 242 çocuğun aile ortamında yaşamlarını idame ettirdiğini söyledi.

Koruyucu tüm ailelere teşekkür eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş olarak koruyucu aile müessesi bakımından önden gelen illerden birisiyiz. İnşallah bundan sonra da tabi ki bu deprem sürecinden dolayı ailesini kaybeden evlatlarımız var yine devletimize emanet olan yine o evlatlarımızın da bir aile ortamında yaşamlarını devam ettirmesi için gayretlerimiz devam edecek."

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

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