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İHH Kahramanmaraş'ta Urumçi olaylarını kınadı

AA

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kahramanmaraş Şubesince, Urumçi olaylarının 14. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

İHH Kahramanmaraş'ta Urumçi olaylarını kınadı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kahramanmaraş Şubesince, Urumçi olaylarının 14. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

İHH Kahramanmaraş Şubesi Temsilcisi Yusuf Bülbül, Şehit Mücahit Şimşek Sokak'taki vakıf binası önünde, 2009'da işçi olarak Urumçi'deki bir fabrikada çalışan iki Doğu Türkistanlı gencin linç edilerek öldürülmesinin ardından bilgi alma talebiyle valilik önünde toplanan kalabalığa ateş açılmasıyla başlayan olayların yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Çin Hükümetinin Doğu Türkistan'daki sistematik hak ihlallerinin asla görmezden gelinemeyeceğini ifade eden Bülbül, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki şu ana kadar ne BM ne İslam İşbirliği Teşkilatı ne de diğer uluslararası kurum ve kuruluşlar üzerlerine düşen görevleri yerine getirememiştir. Buradan açık bir şekilde çağrıda bulunuyoruz ve diyoruz ki insanlık tarihi boyunca ne kadar zulüm ve zalim varsa hepsi tarihe kara birer leke olarak geçti. Ne kadar zulüm ve zalim destekçisi varsa, onlar da öyle. Gelin sizler bu zulümleri engellemek için adımlar atın. İnsan haklarına savaş açan, insanlık onurunu çiğneyen ve on yıllardır türlü zulümler işleyen Çin hükümetine gereken yaptırımları uygulayın."



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