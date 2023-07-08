Kahramanmaraş'ta geçici esnaf çarşıları için kuralar çekildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde iş yeri yıkılan veya ağır hasar alan esnafa yönelik hazırlanan geçici çarşılardaki iş yerleri için kura çekildi.

Kuzey Park Geçici Esnaf Çarşısı’nda gerçekleştirilen kura çekimi töreninde konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin her alanında ciddi bir normalleşme sürecine girdiklerini belirtti.

Belediye olarak esnafların her zaman yanında olduklarını ifade eden Güngör, "Esnaflarımızın hayatını kolaylaştırmak için özellikle yıkılan, ağır hasarlı olan ve faaliyete devam edemeyen esnaflarımıza AFAD'ımızın, büyükşehrimizin, kardeş belediyelerimizin desteğiyle geçici esnaf çarşıları oluşturuyoruz. Şu ana kadar 3 bin 615 geçici iş yeri esnafımıza teslim edildi." dedi.

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen kura çekimine 186 esnaf katıldı, 20 konteyner iş yerinin sahipleri belli oldu.