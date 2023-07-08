Konteyner kentte kalan depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Orman Bölge Müdürlüğü ve Bir Demet Mutluluk Platformu işbirliğinde depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Baykar Konteyner Kent'teki etkinlikte, çocuklara 5D sinema teknolojisiyle ormanlar hakkında çizgi film izlettirildi, çeşitli oyun ve aktiviteler yaptırıldı.

Platform Yöneticisi Demet Ünal, "asrın felaketi" olarak nitelen depremlerden aileler ve özellikle de çocukların önemli olumsuz etkilendiğini belirtti.

Amaçlarının bu tür etkinliklerle yaşanan felaketin etkilerini bir nebze olsun silebilmek olduğunu aktaran Ünal, "Orman bölge Müdürlüğümüzün katkıları ile gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde çocuklarımızı az da olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Yapmış olduğumuz etkinliklerde bizlere katkılarının esirgemeyen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarımıza, deprem sürecince yanımızda olan bağışçılarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan üyelerimize teşekkür ederim." diye konuştu.