Afşin Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sebahattin Atalay Kültür Merkezi konferans Salonu'nda belediye işçilerinin katılımıyla,Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye ve sendika yetkililerinin görüşmesi sonucunda en düşük işçi maaşı 18 bin 500 lira olarak belirlendi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 6 Şubat'taki deprem sürecinden itibaren özveriyle çalışan tüm personellere teşekkür etti.

İlçenin ayağa kaldırılması için büyük emekler sarf ettiklerini ifade eden Güven, "Bu süreçte de belediye personellerimizi ekonomik olarak rahatlatmak istedik. Maaş konusunda sendikamızla da yaptığımız görüşmeler neticesinde verebileceğimiz limitin en üstünü vermeye gayret ettik. Belediye personelimizin en düşük maaşı 18 bin 500 lira olacak. İlerideki ekonomik gelişmeler inşallah bu rakamı daha iyi bir yere getirir. Tüm belediye personelimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.