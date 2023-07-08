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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kahramanmaraş'ı ziyaret etti

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        Giriş: 08.07.2023 - 17:18
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kahramanmaraş'ı ziyaret etti

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Işıkhan, İl Emniyet Müdürlüğünde Afet Koordinasyon Merkezi ve Baykar Konteyner Kent ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti.

        Işıkhan, burada basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından, depremde vefat eden Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Yüce ve Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü personeli Adem Gözükara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Işıkhan, meclis salonunda iş insanları, sanayiciler, ve esnafların katılımıyla sektör istişare toplantısına katıldı.

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