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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş'ı ziyaret etti

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        Giriş: 09.07.2023 - 17:52
        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş'ı ziyaret etti

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Karaloğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantıya katıldı.

        Karaloğlu, toplantının ardından, Koç Konteyner Kent ve Sakarya Konteyner Kent'i ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Karaloğlu, basına kapalı olarak Başkan Hayrettin Güngör ile bir süre görüştü.

        Ziyaretlere, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur ile ilgililer de katıldı.

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