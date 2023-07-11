Kahramanmaraş'ta makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 7 dönüm otluk ve makilik alan zarar gördü.
Akif İnan Mahallesi Adil Erdem Beyazıt Caddesi kenarındaki otluk ve makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, vatandaşların da desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında yaklaşık 7 dönüm alan zarar gördü.