Kahramanmaraş'taki "Kardeşlik Mahallesi Konteyner Kent" hizmete açıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzedelerin barınması amacıyla Dulkadiroğlu ilçesinde yaptırılan "Kardeşlik Mahallesi Konteyner Kent" törenle açıldı.

Aksaray Belediyesi ile merkezi Güney Kore'de bulunan uluslararası yardım kuruluşu Hope Bridge tarafından Erkenez Mahallesi'nde kurulan "Kardeşlik Mahallesi Konteyner Kent"te 200 konteyner afetzedelere teslim edildi.

Çocuk oyun grubu, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, aşevi, basketbol sahası, yönetim ofisi ve rehabilitasyon merkezinin de yer alacağı konteyner kente aileler yerleşmeye başladı.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, açılışta yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerin ilk gününden itibaren Türkiye'nin yanında olduklarını ve yaraların sarılması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Güney Kore'nin zor zamanlarında Türkiye'nin yanında olduğunu belirten Lee Won-Ik, "Güney Kore'nin özgürlük ve demokrasisinin tehdit altında olduğu Kore Savaşı'nda Türk askerleri herkesten daha cesur savaşmış ve onların fedakarlıkları sayesinde Güney Kore bugünkü haline gelmiştir. Sizlerin Kore'ye yapmış olduğu fedakarlıkları bilen kardeş Güney Kore halkı da bugün sizlerin üzüntüsünü paylaşmaktadır. Kahramanmaraş depremleri sonrasında Güney Kore herkesten önce büyük çaplı acil arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye göndermiştir. Sizin bize Kore Savaşı'nda yardım ettiğiniz gibi biz de şimdi sizlere yardım ediyoruz ve sizlerin yanında olacağız." diye konuştu.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de 6 Şubat depremlerinin ardından kardeş Kahramanmaraş'taki afetzedelere ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Desteklerinden dolayı Kore halkı ve uluslararası yardım kuruluşu Hope Bridge'e teşekkür eden Dinçer, "Belediye olarak uluslararası yardım kuruluşuna müracaatımızı geri çevirmediler ve desteklerini açıkladılar. Yetkililerle temasa geçtikten sonra sağ olsunlar hızlı bir şekilde bölge ziyaretlerine başladılar. Hemen depremden etkilenen 11 ilimizi hızlı bir şekilde ziyaret ettiler. Nihayetinde konteyner mahalle kurulmasında mutabık kaldık. Şu anda konteynerlerimiz hazır." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de afetin beşinci ayını geride bıraktıklarını, depremzedeler için çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getirdi.

Güngör, desteklerinden dolayı Güney Kore halkı ve hükümetine teşekkür etti.

Törene, Hope Bridge Başkanı Pil-Ho Song, Güney Kore Türkiye Derneği Başkanı Young-Hoon Kim, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilgililer katıldı.

"Kardeşlik Mahallesi Konteyner Kent" kurdele kesiminin ardından hizmete sunuldu.